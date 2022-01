மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று குறைந்தால் வரும் வாரங்களில் ஞாயிறு முழு ஊரடங்கு இருக்காது - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + There will be no full curfew on Sunday in the coming weeks if the corona infection subsides - Minister Ma Subramaniam

கொரோனா தொற்று குறைந்தால் வரும் வாரங்களில் ஞாயிறு முழு ஊரடங்கு இருக்காது - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்