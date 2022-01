தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவை அசைக்க உலகில் எந்த சக்தியும் இல்லை- பிரதமர் மோடி + "||" + there is no power in the world that can shake India- Pm modi

இந்தியாவை அசைக்க உலகில் எந்த சக்தியும் இல்லை- பிரதமர் மோடி