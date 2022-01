தேசிய செய்திகள்

நான் எப்போதும் முலாயம் சிங் யாதவின் மருமகள் தான் - அபர்ணா யாதவ் + "||" + UP polls: 'Will remain Mulayam Yadav's daughter-in-law', says Aparna Yadav; campaigns for BJP in Lucknow

நான் எப்போதும் முலாயம் சிங் யாதவின் மருமகள் தான் - அபர்ணா யாதவ்