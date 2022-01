தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் ரெயில் நிலையங்களில் மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையம் அமைக்க திட்டம் + "||" + Niti Aayog plans to set up EV charging infra at railway stations

நாடு முழுவதும் ரெயில் நிலையங்களில் மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையம் அமைக்க திட்டம்