மாநில செய்திகள்

பெண் குழந்தைகளின் நல்வாழ்வுக்காகவும், முன்னேற்றத்திற்காகவும், மேம்பாட்டிற்காகவும் பாடுபடுவோம் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + We will strive for the well-being, advancement and development of girl children - O. Panneerselvam

பெண் குழந்தைகளின் நல்வாழ்வுக்காகவும், முன்னேற்றத்திற்காகவும், மேம்பாட்டிற்காகவும் பாடுபடுவோம் - ஓ.பன்னீர்செல்வம்