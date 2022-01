மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல்: தமிழகத்தில் குடியரசு தினத்தன்று நடைபெறவிருந்த கிராம சபை கூட்டம் ரத்து...! + "||" + Corona spread: Grama Niladhari meeting scheduled to be held on Republic Day in Tamil Nadu canceled ...!

கொரோனா பரவல்: தமிழகத்தில் குடியரசு தினத்தன்று நடைபெறவிருந்த கிராம சபை கூட்டம் ரத்து...!