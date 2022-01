உலக செய்திகள்

ஜெர்மனியில் சொற்பொழிவு அரங்கத்தில் துப்பாக்கி சூடு; பலர் காயம் + "||" + Infiltration of a lecture hall in Germany; Many others were injured

ஜெர்மனியில் சொற்பொழிவு அரங்கத்தில் துப்பாக்கி சூடு; பலர் காயம்