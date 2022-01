தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் தலைவர் திக்விஜய் சிங்கிற்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Congress leader Digvijaya Singh tweets that he has tested positive for COVID-19

