மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு முழுவதும் இதுவரை 9.06 கோடி டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது...! + "||" + 9.06 crore doses of vaccine have been given across Tamil Nadu so far ...!

தமிழ்நாடு முழுவதும் இதுவரை 9.06 கோடி டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது...!