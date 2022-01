தேசிய செய்திகள்

சமாஜ்வாடி கட்சி சார்பில் 159 பேர் கொண்ட முதல் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு + "||" + Release of the first list of 159 candidates on behalf of the Samajwadi Party

சமாஜ்வாடி கட்சி சார்பில் 159 பேர் கொண்ட முதல் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு