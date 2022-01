தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீருக்குள் ஊடுருவ காத்திருக்கும் 135 பயங்கரவாதிகள் எல்லை பாதுகாப்பு படை ஐ.ஜி. தகவல் + "||" + About 135 militants waiting across border to infiltrate into Kashmir: IG BSF

காஷ்மீருக்குள் ஊடுருவ காத்திருக்கும் 135 பயங்கரவாதிகள் எல்லை பாதுகாப்பு படை ஐ.ஜி. தகவல்