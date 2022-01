உலக செய்திகள்

தென் சீன கடல் பகுதியில் அமெரிக்க போர் விமானம் விபத்து - 7 வீரர்கள் காயம் + "||" + US Fighter Jet Crash Lands In South China Sea As Pilot Ejects, 7 Injured

தென் சீன கடல் பகுதியில் அமெரிக்க போர் விமானம் விபத்து - 7 வீரர்கள் காயம்