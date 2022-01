தேசிய செய்திகள்

வாக்குறுதியாக இலவசங்களை அறிவிக்க தடை கேட்டு வழக்கு; தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு + "||" + Promise of freebies in polls a 'serious issue' says SC, issues notice to Centre, EC

வாக்குறுதியாக இலவசங்களை அறிவிக்க தடை கேட்டு வழக்கு; தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு