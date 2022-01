மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 18 மாவட்டங்களில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் - தமிழக அரசு + "||" + Disease control areas in 18 districts in Tamil Nadu - Government of Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 18 மாவட்டங்களில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் - தமிழக அரசு