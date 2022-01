உலக செய்திகள்

‘செல்போன்’ மூலம் கொரோனா பரிசோதனை... 20 நிமிடத்தில் முடிவு...! + "||" + Researchers have developed a cheaper COVID-19 test that claims to deliver results in less than 20 minutes

‘செல்போன்’ மூலம் கொரோனா பரிசோதனை... 20 நிமிடத்தில் முடிவு...!