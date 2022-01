மாநில செய்திகள்

உயிருக்கு போராடியவரை தோளில் தூக்கிச் சென்ற காவலர் ராஜேஸ்வரிக்கு அண்ணா பதக்கம்..!! + "||" + Anna Medal for Policeman Rajeshwari who carried a life-saver on his shoulder.

உயிருக்கு போராடியவரை தோளில் தூக்கிச் சென்ற காவலர் ராஜேஸ்வரிக்கு அண்ணா பதக்கம்..!!