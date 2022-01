சினிமா செய்திகள்

நடிகர் சிரஞ்சீவிக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + Chiranjeevi tests positive for COVID-19 with mild symptoms, shares his health update

நடிகர் சிரஞ்சீவிக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி