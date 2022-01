தேசிய செய்திகள்

குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பின் போது டிரோன் விழுந்தந்தில் 2 பேர் காயம் + "||" + Two hurt as drone falls on them during R-Day event at Jabalpur stadium

குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பின் போது டிரோன் விழுந்தந்தில் 2 பேர் காயம்