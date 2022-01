தேசிய செய்திகள்

உ.பி. சட்டசபை தேர்தல்: கிருஷ்ணர் சிலையுடன் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த பெண் + "||" + UP elections: Congress candidate Rajni Singh rebels to file nomination with Laddu Gopal's idol

உ.பி. சட்டசபை தேர்தல்: கிருஷ்ணர் சிலையுடன் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த பெண்