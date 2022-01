மாநில செய்திகள்

நீர் நிலை நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு: பதிவுத்துறையினருக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Occupancy of water level lands: Court order to the Registrar

நீர் நிலை நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு: பதிவுத்துறையினருக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு