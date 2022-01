தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் நிலக்கரிச் சுரங்கம் இடிந்து விபத்து: ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி + "||" + 4 of family killed as coal mine collapses in Bengal

