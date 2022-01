உலக செய்திகள்

ஓமைக்ரான் தோன்றிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து நுழைவதற்கான தடை நீக்கம்- ஐக்கிய அமீரகம் + "||" + UAE to lift ban on entry from African countries where Omicron originated from Jan 29

ஓமைக்ரான் தோன்றிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து நுழைவதற்கான தடை நீக்கம்- ஐக்கிய அமீரகம்