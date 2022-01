மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வார இறுதி நாட்களில் மத வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்க அனுமதி..! + "||" + Permission to open places of worship in Tamil Nadu on weekends ..!

தமிழகத்தில் வார இறுதி நாட்களில் மத வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்க அனுமதி..!