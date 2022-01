ஆக்கி வீரர் சரண்ஜித் சிங்கின் மறைவு வருத்தமளிக்கிறது - பிரதமர் மோடி

புதுடெல்லி,

இந்திய ஆக்கி அணியின் முன்னாள் கேப்டனான சரண்ஜித் சிங் இமாசலபிரதேச மாநிலம் உனாவில் தனது மகனுடன் வசித்து வந்தார். 5 ஆண்டுக்கு முன்பு பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 90 வயது சரண்ஜித் சிங் வயது மூப்பால் ஏற்பட்ட நோய்களுக்கும் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில் நேற்று காலை அவரது உயிர் பிரிந்தது.

இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி சரண்ஜித் சிங் மறைவு தனக்கு வருத்தமளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், 'பிரபல ஆக்கி வீரர் சரண்ஜித் சிங்கின் மறைவு வருத்தமளிக்கிறது. அவர் இந்திய ஆக்கி அணியின் வெற்றிகளில் முக்கிய பங்கு வகித்தார், குறிப்பாக 1960 களில் ரோம் மற்றும் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில்.

அவரது குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் அனுதாபங்கள். ஓம் சாந்தி' என்று கூறியுள்ளார்.

Saddened by the passing away of noted Hockey player, Shri Charanjit Singh. He played a key role in the successes of the Indian Hockey Team, most notably in the Rome and Tokyo Olympics in the 1960’s. Condolences to his family and friends. Om Shanti.