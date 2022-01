உலக செய்திகள்

இலங்கையில் 16 விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின் முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கு பொதுமன்னிப்பு + "||" + Amnesty for 16 former LTTE members in Sri Lanka

இலங்கையில் 16 விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின் முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கு பொதுமன்னிப்பு