மாநில செய்திகள்

குடிபோதையில் மகளிடம் தவறாக நடக்க முயற்சி... கணவனை சுத்தியால் அடித்து கொலை செய்த மனைவி...! + "||" + Attempt to misbehave with drunken daughter ... Wife who beat husband to death with a hammer ...!

குடிபோதையில் மகளிடம் தவறாக நடக்க முயற்சி... கணவனை சுத்தியால் அடித்து கொலை செய்த மனைவி...!