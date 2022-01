உலக செய்திகள்

70 ஆண்டுகளாக லைசன்ஸ், இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் கார் ஓட்டி டிமிக்கி கொடுத்த தாத்தா...! + "||" + Man says he drove without licence for more than 70 years

70 ஆண்டுகளாக லைசன்ஸ், இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் கார் ஓட்டி டிமிக்கி கொடுத்த தாத்தா...!