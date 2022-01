மாநில செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி குறித்து அண்ணாமலை முடிவெடுப்பார் - பொன் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + Annamalai to decide on alliance in urban local body elections - Pon Radhakrishnan

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி குறித்து அண்ணாமலை முடிவெடுப்பார் - பொன் ராதாகிருஷ்ணன்