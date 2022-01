தேசிய செய்திகள்

பெண்களுக்கு உடனடியாக நீதி கிடைக்க 700 விரைவு கோர்ட்டுகள் அமைப்பு - அமித்ஷா

Over 700 fast track courts have been formed for immediate justice to women: Union Home Minister Amit Shah

