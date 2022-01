தேசிய செய்திகள்

பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததும் ராமர் கோவில் கட்டும் கனவை நனவாக்கியது - முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + When BJP came to power, the dream of building a Ram temple came true - First Minister Yogi Adityanath

பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததும் ராமர் கோவில் கட்டும் கனவை நனவாக்கியது - முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத்