தீப்பற்றி எரியும் தண்டவாளத்தில் பயணிக்கும் ரெயில்கள்...!

வாஷிங்டன்,

அமெரிக்காவின் சிகாகோ மாகாணத்தில் உள்ள ரெயில் தண்டவாளங்களில் தீ வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தண்டவாளங்களில் ரெயில்கள் பயணிக்கின்றன.

அமெரிக்காவில் தற்போது பனிக்காலம் நிலவி வருவதால் பனிப்பொழிவு அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், ரெயில் தண்டவாளங்கள் பனியில் உறைந்துள்ளது. தண்டவாளங்களில் பனி உறைவதால் ரெயில் சேவையில் காலதாமதம் மற்றும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

இதனை தொடர்ந்து தண்டவாளங்களில் சிறிய அளவில் தீ வைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் பனி உறைவு தடுக்கப்படுகிறது. தண்டவாளங்களில் தீ எரிந்துகொண்டிருக்கும்போதும் அதில் ரெயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தீ எரியும் தண்டவாளத்தில் ரெயில் இயக்கப்படும் வீடியோ தற்போது சமூகவலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

WATCH: Railway tracks can freeze in the cold winter months, preventing the movement of trains in Chicago. To avoid this, small fires are routinely lit along the tracks pic.twitter.com/RkZm5sRCxf