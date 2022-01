உலக செய்திகள்

புர்ஜ் கலீபா கட்டிடத்தில் பிறந்தநாள் வாழ்த்து - காதலிக்கு ரொனால்டோ வழங்கிய வித்தியாசமான பரிசு..! + "||" + Happy Birthday at the Burj Khalifa Lantern - Ronaldo Gives His Gift To His Girlfriend ..!

புர்ஜ் கலீபா கட்டிடத்தில் பிறந்தநாள் வாழ்த்து - காதலிக்கு ரொனால்டோ வழங்கிய வித்தியாசமான பரிசு..!