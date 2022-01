மாநில செய்திகள்

நியூகோவ் வைரஸ்: பொதுமக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

No need to panic over NeoCov, get vaccinated: Ma Subramanian

