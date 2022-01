சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நீல நிற பெண் உருவம்.. ‘தினமும் வேற்றுகிரகவாசிகளை சந்திக்கும் பெண்’ அமெரிக்காவில் வினோத நிகழ்வு!! + "||" + Woman who has 'daily alien encounters' says 'blue-skinned creatures' are testing the waters

நீல நிற பெண் உருவம்.. ‘தினமும் வேற்றுகிரகவாசிகளை சந்திக்கும் பெண்’ அமெரிக்காவில் வினோத நிகழ்வு!!