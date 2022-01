30 ஆண்டுகளை கடந்துள்ள இந்தியா-இஸ்ரேல் உறவு! பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!

புதுடெல்லி,

இந்தியா-இஸ்ரேல் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான தூதரக உறவுகள் தொடங்கப்பட்டு 30 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.

இது குறித்து பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளதாவது, “நமது நாடுகளுக்கிடையேயான உறவின் வரலாறு மிகவும் பழமையானது.பல நூற்றாண்டுகளாக இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இடையே வலுவான உறவு உள்ளது.

இன்று, உலகம் முக்கியமான மாற்றங்களைக் காணும்போது, இந்தியா-இஸ்ரேல் உறவுகளின் முக்கியத்துவம் மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

வருங்காலங்களில் இந்தியா-இஸ்ரேல் நட்புறவு, பரஸ்பர ஒத்துழைப்பில் புதிய மைல்கற்களை எட்டும் என்பதில் நான் முழு நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்.”

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Today, when the world is witnessing important changes, the importance of India-Israel relations has increased even more. I'm fully confident that the India-Israel friendship will achieve new milestones in mutual cooperation in the coming decades: PM Narendra Modi https://t.co/BFMMtrqG8s