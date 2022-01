தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: சாதாரண பக்தர்கள் ஏழுமலையானை வழிபட 1½ லட்சம் இலவச தரிசன டிக்ெகட்டுகள் வெளியீடு + "||" + Issuance of 10 lakh free darshan tickets for ordinary devotees to worship Ezhumalayana

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: சாதாரண பக்தர்கள் ஏழுமலையானை வழிபட 1½ லட்சம் இலவச தரிசன டிக்ெகட்டுகள் வெளியீடு