நாட்டில் 75 சதவீதம் பேருக்கு முழுமையான தடுப்பூசி: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

புதுடெல்லி,

உலகில் மக்களை மிரட்டிவந்த கொரோனா வைரசை விரட்டியடிக்க நம் கையில் இருக்கும் ஒரே ஆயுதம் தடுப்பூசி ஆகும். இந்த கொரோனா தடுப்பூசியை மக்கள் முழுமையாக செலுத்த வேண்டும் என பிரதமர் மோடி நாட்டுமக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.

இதற்காக மாபெரும் தடுப்பூசி இயக்கத்தை உருவாக்கி நாடு முழுவதும் முன்களப்பணியாளர்கள், முதியவர்கள், மற்றும் 18 வயதை கடந்தோருக்கு பல்வேறு கட்டமாக தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வந்தது. முதலில் தடுப்பூசி செலுத்த தயங்கிய மக்கள், கொரோனாவின் வீரியத்தை உணர்ந்து தற்போது ஆர்வமுடன் செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், நாட்டில் தடுப்பூசி செலுத்த தகுதியான 75 சதவீதம் மக்கள் கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான முழுமையான தடுப்பூசியை செலுத்தியுள்ளனர். இந்த தகவலை மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டிவியா டுவீட்டர் பதிவில் தெரிவித்தார்.

இந்த டுவீட்டை பகிர்ந்த பிரதமர் மோடி, தடுப்பூசி செலுத்த தகுதியானவர்களில் 75% முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளனர். இந்த முக்கியமான சாதனைக்காக நமது சக குடிமக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். எங்கள் தடுப்பூசி இயக்கத்தை வெற்றிகரமாகச் செய்த அனைவருக்கும் பெருமை. என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு இதுவரை 164.36 கோடி (1,64,36,66,725) தடுப்பூசி டோஸ்கள் நேரடி மாநில கொள்முதல் வகை மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும், மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் இன்னும் 12.43 கோடி (12,43,49,361) டோஸ் தடுப்பூசிகள் இருப்பில் உள்ளன என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

