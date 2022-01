டென்னிஸ்

பரபரப்பான கட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்; வெற்றி வாகை சூடப்போவது யார்? + "||" + RafaelNadal recovers from two-sets-to-love down to level things up against Medvedev on Rod Laver Arena, taking the fourth set 6-4.

