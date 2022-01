மாநில செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்: பாஜக முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் நாளை வெளியிட உள்ளதாக தகவல் + "||" + Urban local body elections: The list of BJP's first phase candidates is expected to be released tomorrow

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்: பாஜக முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் நாளை வெளியிட உள்ளதாக தகவல்