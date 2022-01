தேசிய செய்திகள்

எடியூரப்பாவுடன் டி.கே.சிவக்குமார் சந்திப்பு: பேத்தியின் மறைவுக்கு இரங்கல்..! + "||" + DK Shivakumar met BS Yediyurappa and expressed condolences on the demise of the latter's granddaughter

எடியூரப்பாவுடன் டி.கே.சிவக்குமார் சந்திப்பு: பேத்தியின் மறைவுக்கு இரங்கல்..!