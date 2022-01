தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா இறப்பு விகிதம் ஒரு சதவீதமாக உள்ளது - மந்திரி சுதாகர் தகவல் + "||" + Corona death rate in Karnataka is one per cent - Minister Sudhakar informed

கர்நாடகத்தில் கொரோனா இறப்பு விகிதம் ஒரு சதவீதமாக உள்ளது - மந்திரி சுதாகர் தகவல்