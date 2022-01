உலக செய்திகள்

அமெரிக்க பிணைக் கைதியை விடுவிக்க வேண்டும் - தலீபான்களுக்கு ஜோ பைடன் வேண்டுகோள் + "||" + Biden calls on Taliban to release US hostage in Afghanistan

