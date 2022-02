தேசிய செய்திகள்

ஒரு வருடத்திற்குள், 150 கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகளை செலுத்தி சாதனை படைத்துள்ளோம் - ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + We have administered 150 crore doses of Covid vaccines in record time: President Kovind in address to joint sitting of Parliament

ஒரு வருடத்திற்குள், 150 கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகளை செலுத்தி சாதனை படைத்துள்ளோம் - ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்