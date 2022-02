தேசிய செய்திகள்

உலகிலேயே இந்தியாவின் தொழில்துறை சிறந்து விளங்குகிறது - ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + India's industry is the best in the world - President Ramnath Govind

உலகிலேயே இந்தியாவின் தொழில்துறை சிறந்து விளங்குகிறது - ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்