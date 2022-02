மாநில செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 8 பேரூராட்களில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அ.தி.மு.க. வெளியிட்டது + "||" + The AIADMK has released the list of candidates contesting in 8 constituencies in Ranipettai district.

