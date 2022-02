மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் வரும் பிப்ரவரி 4-ம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறப்பு + "||" + schools will open in Pondicherry on February 4

