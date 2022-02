உலக செய்திகள்

உக்ரைன் விவகாரம்: பதட்டங்களை தணிக்க இந்தியா கவனம் - ஐ.நா. பிரதிநிதி டி.எஸ்.திருமூர்த்தி + "||" + We also welcome their agreement to meet in Berlin in two weeks: TS Tirumurti

