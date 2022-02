மாநில செய்திகள்

15 முதல் 18 வயது மாணவர்கள் அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் - பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் + "||" + All students between the ages of 15 and 18 should be vaccinated - Director of Public Health

