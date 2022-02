உலக செய்திகள்

உக்ரைன் விவகாரம்: பதற்றத்தை தணிக்க அமெரிக்கா கோரிக்கை - எழுத்துப்பூர்வ பதில் அளித்த ரஷியா + "||" + Russia responds to US proposal to deescalate Ukraine crisis

உக்ரைன் விவகாரம்: பதற்றத்தை தணிக்க அமெரிக்கா கோரிக்கை - எழுத்துப்பூர்வ பதில் அளித்த ரஷியா