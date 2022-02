தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 2 லட்சத்துக்கும் கீழ் குறைந்தது + "||" + India's daily cases drop below 2 lakh; the country reports 1,67,059 new #COVID19 cases, 1192 deaths and 2,54,076 recoveries in the last 24 hours

